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باشاغا: نتائج إيجابية لاجتماعات تركيا.. وهذا موقفنا من المبعوث الأممي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 03:26 مساء
باشاغا: نتائج إيجابية لاجتماعات تركيا.. وهذا موقفنا من المبعوث الأممي الجديد
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا خلال اجتماع مع أعضاء بمجلسي النواب والدولة، 30 أغسطس 2022. (حكومة باشاغا)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، أن الأخير أبلغ نواب رئيس الحكومة علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى وعددًا من وزراء المنطقة الغربية أن سلسة اللقاءات التي تعقد في زيارته الحالية لتركيا تحقق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن الاجتماعات لا تزال مستمرة.

وأضافت الحكومة، في بيان اليوم السبت، أن باشاغا عقد اجتماعًا مع نوابه والوزراء عبر الدائرة المغلقة لإطلاعهم على نتائج الزيارة الجارية إلى تركيا.

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باشاغا: يجب تفويت الفرصة على محاولات جر البلاد للصراع المسلح
ودعا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للتهدئة وتفويت الفرصة على محاولات جر البلاد لعودة الصراع المسلح والفوضى مع ضرورة الاستمرار في العمل السياسي والعمل مباشرة مع كل الأجسام والقوى السياسية الداخلية».

كما طالب بالتواصل مع المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي والأطراف الدولية «من أجل استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال»، وفق البيان. 

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