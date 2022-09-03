نورلاند: الولايات المتحدة تدعم جهود باتيلي للتوسط في العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تدعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون».

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها نورلاند، اليوم السبت، إلى الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي لمناسبة تعيينه ممثلاً خاصًا جديدًا للأمين العام لليبيا رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان نشره حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر».

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وفجر اليوم، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، وهو الذي شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.