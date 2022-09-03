الدبيبة: نرحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا وسندفع للحل السياسي الشامل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ترحيبه بتعيين عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا.

وقال في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت: «نؤكد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات».

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وفجر اليوم، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، وهو الذي شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.