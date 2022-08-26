القبض على منفذ جريمة قتل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، القبض على شخص سوداني نفذ جريمة قتل في بنغازي.

وقالت المديرية في بيان مقتضب أنه جرى إلقاء القبض على «قاتل الشاب احميدة سردينة ومن قتله شخص سوداني بواسطة سلاح ناري كلاشنكوف».

ولم يوضح البيان تفاصيل أخرى عن الحادث وملابسات ضبط المتهم.

من جهة أخرى، ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي «مجرمًا خطيرًا» من ذوي السوابق، مطلوبًا على ذمة 21 قضية، منها التهديد بالقتل وحرق منازل، ومحكوم عليه بالسجن غيابيًا لمدة 29 عامًا.

وسُجلت تلك الوقائع في محاضر رسمية بمركز شرطة رأس اعبيدة، وشملت أيضًا الرماية على المواطنين وترويعهم، والاعتداء على النساء، وتهجير مواطنين من منازلهم، والسرقة بقوة السلاح، حسب بيان المديرية.

المتهم بالقتل، 26 أغسطس 2022. (مديرية أمن بنغازي)