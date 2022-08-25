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ضبط مطلوب في 21 قضية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 08:36 صباحا
ضبط مطلوب في 21 قضية ببنغازي
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)
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ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي «مجرمًا خطيرًا» من ذوي السوابق، مطلوبًا على ذمة 21 قضية، منها التهديد بالقتل وحرق منازل، ومحكوم عليه بالسجن غيابيًا لمدة 29 عامًا.

وسُجلت تلك الوقائع في محاضر رسمية بمركز شرطة رأس اعبيدة، وشملت أيضًا الرماية على المواطنين وترويعهم، والاعتداء على النساء، وتهجير مواطنين من منازلهم، والسرقة بقوة السلاح، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ووردت معلومات لأعضاء التحريات بوجوده في مستشفى الأطفال، حيث انتقل أعضاء التحريات إلى المكان وأوقفوه.

واعترف المتهم، لدى نقله إلى القسم، بما نُسب إليه في جميع الوقائع المشار إليهها سلفًا، ثم اتُخذت معه الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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