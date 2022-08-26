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ضبط مسجل خطر في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 06:55 مساء
ضبط مسجل خطر في غوط الشعال
شعار مديرية أمن طرابلس (فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، أن أعضاء التحري بغوط الشعال ألقوا القبض على مجرم مسجل خطر ومتهم في عدة قضايا. 

وأشار رئيس مركز شرطة غوط الشعال، العميد سالم البوراوي، إلى تشكيل فرقة للبحث عن (ن.ش)، الذي افتعل حريقا متعمدا في منزل عمته، واعتدى على زوجته بحربة كلاشن محدثا بها إصابات وثقت في تقرير طبي تقدمت به لدى الشكوى ضده.

وقائع سرقة لمسجل خطر
وتابع البيان أن المتهم «ارتكب جريمتي سرقة إحداهما تخص المواطن (ق.ح)، والأخرى تخص المواطنة (ع.ن)، وواقعة نصب بحق المواطن (غ.ط)، وواقعة إهانة موظف عمومي (م.ج).

واعترف المتهم بما نُسب إليه، وأُحيل موقوفا للنيابة العامة التي أمرت بسجنه.

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