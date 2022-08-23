ضبط 4 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية في الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط أربعة متهمين بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ40 ألف دينار في منطقة الفرناج.

وتمكَّن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي وبالتعاون مع مركز شرطة الفرناج من إلقاء القبض على «س» و«أ» و«م» و«أ» على خلفية قيامهم بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بقيمة 40 ألف دينار بمنطقة الفرناج، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

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وجرى تحديد هوية المتهمين وضبطهم، واعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكابهم للواقعة وبيعهم المصوغات؛ حيث استُرجعت الأموال وجرى تحريزها مع السلاح الذي وُجِد بحوزة الجناة.

وسبق أن سرق أحد المتهمين الأربعة ذهبًا من المنزل ذاته قبل ثلاث سنوات، وعاد وأقنع شركاءه بسرقة الذهب مجددًا. وجرى إحالة المتهمين إلى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص الذي أحالهم بدوره إلى النيابة العامة.