ضبط تشكيل عصابي تورط في تزوير جوازات سفر ليبية وأجنبية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء جهاز المباحث الجنائية بنغازي، تشكيلا عصابيا من وافدين، تورطوا في تزوير جوازات سفر ليبية، وأخرى لجنسيات أفريقية.

وتمكن أعضاء الجهاز، بالتعاون مع أعضاء تحريات جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، من ضبط التشكيل الذي يتعاون مع شخص بالمنطقة الغربية، ويرسل إليه المستندات المزورة مرورا بمدينة سبها، حسب ما جاء على صفحة وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بموقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وادعى المتهمون أنهم ليبيون، حيث عُثر بحوزتهم على بطاقة عسكرية مزورة، وجوازات سفر ليبية وتشادية ونيجرية مزورة، إضافة إلى أوراق ثبوتية وبطاقات شخصية ورخص قيادة.

وعقب إدلائهم باعترافاتهم أمام الجهاز، أُحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

جوازات سفر مزورة عثر عليها بحوزة الخلية.