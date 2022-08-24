في 15 دقيقة.. عاصفة رعدية تغرق شوارع درنة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت درنة عاصفة رعدية أمس الثلاثاء، مدتها لم تتجاوز 15 دقيقة، لكنها كانت كافية لإغراق شوارع المدينة وغلق محالها التجارية.

وكانت الأجواء حارة بالمدينة كالمعتاد في تلك الفترة من فصل الصيف، حتى الحادية عشرة ظهر هذا اليوم، حين وقعت تقلبات جوية حادة إثر هبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، حسب مصدر محلي.

وتداول أهالٍ بالمدينة، مقاطع فيديو للعاصفة عبر صفحاتهم على موقع «فيسبوك»، تظهر فيها مياه الأمطار وقد غطت الشوارع.

وأشار المصدر المحلي، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، إلى أن العاصفة لم ينجم عنها وقوع أي أضرار أو خسائر.

أمطار غزيرة بمناطق الشمال الشرقي

وأمس الثلاثاء، هطلت أمطار بغزارة على عدد من مدن مناطق الشمال الشرقي، ومنها دريانة وجردس العبيد وتوكرة.

- أمطار غزيرة على مناطق بالشمال الشرقي (فيديو)

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان، إن السحب الرعدية انتشرت في سماء تلك المناطق، حيث تعرضت البلاد إلى منخفض جوي قادم من جنوب القارة الأوروبية.

مياه الأمطار تغرق شوارع درنة، 23 أغسطس 2022، (تصوير: طه الديباني)