أمطار غزيرة على مناطق بالشمال الشرقي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدن في مناطق الشمال الشرقي سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم الثلاثاء.

وهطلت الأمطار على دريانة وجردس العبيد وتوكرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على صفحات ليبية بموقع «فيسبوك»، المياه وهي تغمر شوارع هناك.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان، أن السحب الرعدية انتشرت في سماء تلك المناطق، حيث تتعرض البلاد حاليا لتقلبات جوية.

كما أشار المركز، في نشرته اليومية، إلى تشكل السحب على المناطق الساحلية الممتدة من خليج سرت وحتى مدينة طبرق، مع وجود خلايا رعدية.

وغربا، تقل فرصة سقوط الأمطار حيث لم تتشكل سوى سحب قليلة على الساحل من مصراتة إلى سرت، وفق نشرة المركز.