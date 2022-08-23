دخول الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أوباري على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أوباري الغازية الواقعة جنوب غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، على الشبكة العامة للكهرباء بعد استكمال اختبارات التشغيل.

وقالت إدارة المحطة، في بيان مقتضب، إن لجنة الاختبارات التشغيلية أجرت أعمالها على الوحدة ليكتمل معها تشغيل جميع وحدات المحطة الأربع، متوقعة أن يسهم ذلك في تحسين أداء الشبكة.

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وفي يوليو، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الثانية بمحطة أوباري الغازية لأول مرة على الشبكة الكهربائية، وقالت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الوحدة الآن في مرحلة التجارب التشغيلية.

دخول الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أوباري على الشبكة، 23 أغسطس 2022. (محطة أوباري الغازية)

دخول الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أوباري على الشبكة، 23 أغسطس 2022. (محطة أوباري الغازية)

دخول الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أوباري على الشبكة، 23 أغسطس 2022. (محطة أوباري الغازية)