«الكهرباء»: دخول الوحدة الثانية بمحطة أوباري على الشبكة لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 10:45 مساء
محطة كهرباء أوباري الغازية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء السبت، دخول الوحدة الثانية بمحطة أوباري الغازية الواقعة جنوب غرب البلاد، لأول مرة على الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الوحدة الآن في مرحلة التجارب التشغيلية.

والأربعاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة أوباري، والوصول بها إلى سرعة التزامن «لأول مرة، وبكادر وطني 100%».

وأضافت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الوحدة «ستدخل على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 165ميغاوات»، مشيرة إلى توقف العمل بمشروع محطة أوباري منذ 2017 نظرًا لخروج الشركة الأجنبية المنفذة للمشروع.

وتنتظر محطة كهرباء أوباري الغازية استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بخط نقل الطاقة أوباري - الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية، بحسب إدارة المشروع التي أكدت قبل أيام تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بنجاح.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، الأسبوع الماضي، إن سبب تأخر استكمال أعمال الإنشاءات بخط أوباري - الفجيج جنوب غرب البلاد، اعتراض بعض المواطنين في مدينة أوباري على أعمال التنفيذ الجارية بالخط ومطالبتهم بتعويضات مالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من ...
رياضة محلية
الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمواجهة جائحة كورونا
عربى
السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة
عربى
«صداقتنا على المحك».. نيمار يعلق على مواجهة ميسي في نهائي «كوبا أميركا»
رياضة عالمية
كيليان مبابي يلمح لراموس عن مستقبله في «حديقة الأمراء»
رياضة عالمية
وزارة التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة أسبوعا بعد العيد
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
الناطقة باسم «الصحة التونسية»: انهيار المنظومة الصحية جراء تفشي لـ«كورونا»
عربى
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
ميسي يعلق على مواجهة نيمار في نهائي كوبا أمريكا
رياضة عالمية
السعودية: زواج المسيار بلا قيود يلقى رواجا بين السعوديين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم ببتسوانا