«الكهرباء»: دخول الوحدة الثانية بمحطة أوباري على الشبكة لأول مرة

محطة كهرباء أوباري الغازية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء السبت، دخول الوحدة الثانية بمحطة أوباري الغازية الواقعة جنوب غرب البلاد، لأول مرة على الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الوحدة الآن في مرحلة التجارب التشغيلية.

والأربعاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة أوباري، والوصول بها إلى سرعة التزامن «لأول مرة، وبكادر وطني 100%».

وأضافت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الوحدة «ستدخل على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 165ميغاوات»، مشيرة إلى توقف العمل بمشروع محطة أوباري منذ 2017 نظرًا لخروج الشركة الأجنبية المنفذة للمشروع.

وتنتظر محطة كهرباء أوباري الغازية استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بخط نقل الطاقة أوباري - الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية، بحسب إدارة المشروع التي أكدت قبل أيام تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بنجاح.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، الأسبوع الماضي، إن سبب تأخر استكمال أعمال الإنشاءات بخط أوباري - الفجيج جنوب غرب البلاد، اعتراض بعض المواطنين في مدينة أوباري على أعمال التنفيذ الجارية بالخط ومطالبتهم بتعويضات مالية.