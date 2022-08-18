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بن قدارة وعون يبحثان الزيادة المقررة لمرتبات العاملين في قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 12:43 مساء
بن قدارة وعون يبحثان الزيادة المقررة لمرتبات العاملين في قطاع النفط
لقاء فرحات بن قدارة ومحمد عون في مؤسسة النفط، 17 أغسطس 2022، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ووزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، سُبل تحسين أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز، ومعالجة مشكلات التأمين الصحي والتدريب والزيادة المقررة لمرتباتهم.

جاء ذلك في اجتماع موسع بمبنى المؤسسة، أمس الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدراء المكاتب والإدارات بالوزارة، حيث تناول آليات عمل القطاع خلال الفترة المقبلة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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كما تطرق الاجتماع إلى العديد من الأمور الفنية المتعلقة بنشاط القطاع، منها الحفاظ على المكامن من أجل ضمان الإنتاج الآمن وتحقيق أعلى معامل استرداد للنفط، وغيرها.

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