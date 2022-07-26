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المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 06:05 مساء
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
من اجتماع المبروك وفرحات بن قدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، 26 يوليو 2022. (وزارة المالية)
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أعلن وزير المالية الدكتور خالد المبروك، أن الزيادة المقررة للعاملين بالقطاع النفطي وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء بنسبة 67% ستكون خلال شهر يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن «وزارة المالية ستعمل جاهدة بكافة إداراتها لإنجاز هذا الاستحقاق لقطاع النفط وصرف ميزانية التشغيل والتطوير للقطاع».

جاء ذلك خلال اجتماع المبروك مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة، بمقر المؤسسة بطرابلس، وفق بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

خطط تطوير قطاع النفط
وحسب البيان، فقد تدارس المجتمعون الآليات والخطط والاستراتجيات التي يمكن من خلالها تطوير قطاع النفط لأجل زيادة الإنتاج دعمًا للاقتصاد الوطني 

وخلص الاجتماع إلى تكثيف الاجتماعات الدورية ما بين وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط لحل كافة العراقيل التي تواجه سير عمل المؤسسة والقطاع، والعمل على تطوير مستوى الإنتاج وانتهاج مبدأ الإفصاح والشفافية للإيرادات والنفقات الخاصة بالقطاع.

من اجتماع المبروك وفرحات بن قدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، 26 يوليو 2022. (وزارة المالية)
من اجتماع المبروك وفرحات بن قدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، 26 يوليو 2022. (وزارة المالية)
من اجتماع المبروك وفرحات بن قدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، 26 يوليو 2022. (وزارة المالية)
من اجتماع المبروك وفرحات بن قدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، 26 يوليو 2022. (وزارة المالية)
من اجتماع المبروك وفرحات بن قدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، 26 يوليو 2022. (وزارة المالية)
من اجتماع المبروك وفرحات بن قدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، 26 يوليو 2022. (وزارة المالية)
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