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مؤسسة النفط تصدر توضيحا بخصوص زيادة مرتبات العاملين بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 08:31 صباحا
مؤسسة النفط تصدر توضيحا بخصوص زيادة مرتبات العاملين بالقطاع
المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط توضيحا فيما يتعلق بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط.

وقالت المؤسسة إن العمل جار لمطابقة بيانات العاملين بها، وبالشركات التابعة لها، مع بيانات منظومة وزارة المالية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن معظم الشركات زودت وزارة المالية باستثناء عدد منها تأخر في إتمام الإجراءات المتعلقة بذلك، ومنح فرصة إلى نهاية دوام الغد لتسليم البيانات أو ستتخذ الإجراءات القانونية حيالها.

مؤسسة النفط: زيادة المرتبات بعد مطابقة البيانات مع المالية
وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة حق العاملين بزيادة هذه المرتبات، وأنهم يتابعون هذه الإجراءات، وأن الزيادة ستصرف بعد إتمام المطابقة وإدخال البيانات في منظومة الوزارة.

-  بن قدارة: تسلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين بالقطاع خلال شهرين
- المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

ولدى تسلُّم مهام منصبه في 14 يوليو الماضي، تعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين.

وبعدها صرح وزير المالية، الدكتور خالد المبروك، بأن الزيادة المقررة للعاملين بالقطاع النفطي وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء بنسبة 67%، «وستكون خلال شهر يوليو».

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