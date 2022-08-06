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«الصحة»: هذا مصير 35 حالة من مصابي حادث بنت بية دخلوا مستشفى الحروق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 07:18 مساء
«الصحة»: هذا مصير 35 حالة من مصابي حادث بنت بية دخلوا مستشفى الحروق في طرابلس
أثناء نقل مصاب في حادث بنت بية للعلاج في إسبانيا، 6 أغسطس 2022. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
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قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الحالات المصابة في حادث انفجار صهريج للوقود ببلدية بنت بية، التي جرى استقبالها في مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس بلغت 35 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إلى وفاة ست حالات من الـ35 متأثرة بالإصابة، فيما غادرت 8 حالات بعد شفائها.

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مصابون في حادث بنت بية يعالجون في الخارج
أما الحالات الحرجة التي جرى تسفيرها إلى الخارج عبر الإسعاف الطائر هي 21 حالة، وغادرت إلى الخارج بواقع: 4 حالات إلى إسبانيا، و7 إلى تونس، و6 إلى تركيا، و4 إلى إيطاليا.

وكان وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح أوضح في تصريحات اليوم أن الإصابات التي لازالت داخل مستشفى الحروق والتجميل طرابلس ليست حرجة.

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