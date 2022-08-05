نقل دفعتين من مصابي «حادث بنت بية» إلى تركيا وإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، نقل دفعتين من مصابي حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية إلى تركيا وإسبانيا، لتلقي العلاج.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدفعة الثالثة من المصابين جراء انفجار بنت بيّة، وصلوا إسبانيا، والتي تضم 3 حالات حرجة، تكفلت وزارة الصحة بترحيلهم إلى الخارج عبر الإسعاف الطائر الليبي لتلقي العلاج اللازم.

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وفي منشور آخر، أعلنت الوزارة تسفير الدفعة الرابعة من مصابي الحادث إلى دولة تركيا عبر الإسعاف الطائر لتلقي العلاج، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح.

أعمال تسفير الحالات الحرجة مستمرة

وأفادت الوزارة بأن أعمال تسفير الحالات الحرجة من مصابي حادثة انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة عبر جهاز الإسعاف الطائر مستمرة على قدم وساق وفق الرحلات المجدولة تباعًا إلى دول إسبانيا وتركيا وتونس وإيطاليا.

ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

جانب من عملية تسفير الدفعة الرابعة من مصابي حادثة بنت بيّة إلى تركيا. الخميس 4 أغسطس 2022 (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

جانب من عملية تسفير الدفعة الرابعة من مصابي حادثة بنت بيّة إلى تركيا. الخميس 4 أغسطس 2022 (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)