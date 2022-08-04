نقل 8 مصابين في «حادث بنت بية» إلى تونس وإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نُقل ثمانية مصابين في حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، اليوم الخميس، إلى تونس وإسبانيا لتلقي العلاج.

وأقلعت طائرة جهاز خدمات الإسعاف الطبي في ساعة مبكرة إلى تونس من مدينة سبها، وعلى متنها أربعة مصابين بجروح بالغة في الحادث، حسب بيان جهاز الإسعاف الطائر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي حين، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم نقل أربع حالات أخرى إلى إسبانيا، في رحلة انطلقت ظهرا من مطار معيتيقة الدولي.

نحو 70 مصابا في حادث بنت بية

ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

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وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

نقل مصابين بحادث بنت بية على متن طائرة متجهة إلى تونس لتلقي العلاج.

نقل مصابين بحادث بنت بية على متن طائرة متجهة إلى تونس لتلقي العلاج.