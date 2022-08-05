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يتلقون العلاج في تونس.. نورلاند يزور مصابين في «حادث بنت بية»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 01:36 مساء
يتلقون العلاج في تونس.. نورلاند يزور مصابين في «حادث بنت بية»
السفير الأميركي يزور مصابين في حادث بنت بية يتلقون العلاج في تونس، 5 أغسطس 2022. (السفارة الأميركية)
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أجرى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، زيارة لضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية الذين يتلقون العلاج في تونس، وأثنى على الطاقم الطبي الذي يقدم لهم الرعاية.

وقال نورلاند: «شكرا للقائم بالأعمال مصطفى بن قدارة، على دعوتي لهذه الزيارة الهامة لضحايا انفجار بنت بية الذين يتلقون العلاج في تونس. أودّ أن أثني على الطاقم الطبي التونسي الذي يقدم الرعاية اللازمة والضرورية لهم»، حسب ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وأضاف السفير الأميركي: «أنا ممتن لإتاحة هذه الفرصة لي للتعبير عن تعاطفي ودعمي المعنوي لأولئك الذين يتلقون العلاج في تونس؛ وأعبّر عن نفس مشاعر التعاطف والدعم المعنوي لجميع الضحايا وأتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة الآمنة إلى ديارهم». 

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نقل مصابين إلى تونس وإسبانيا
ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

وأمس الخميس، جرى نقل ثمانية مصابين في حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية إلى تونس وإسبانيا لتلقي العلاج. وأقلعت طائرة جهاز خدمات الإسعاف الطبي في ساعة مبكرة إلى تونس من مدينة سبها، وعلى متنها أربعة مصابين بجروح بالغة في الحادث، حسب بيان لجهاز الإسعاف الطائر. في حين، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم نقل أربع حالات أخرى إلى إسبانيا، في رحلة انطلقت ظهرا من مطار معيتيقة الدولي.

وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

السفير الأميركي يزور مصابين في حادث بنت بية يتلقون العلاج في تونس، 5 أغسطس 2022. (السفارة الأميركية)
السفير الأميركي يزور مصابين في حادث بنت بية يتلقون العلاج في تونس، 5 أغسطس 2022. (السفارة الأميركية)
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