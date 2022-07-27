زنينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا، ثلاثة ملفات في اجتماع مع ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

جاء ذلك خلال اجتماع في مدينة بنغازي، التي وصلها في وقت سابق اليوم في زيارة تستغرق يومين، بحسب سلسلة تغريدات نشرها حساب البعثة الأممية على موقع «تويتر».

التوترات الأمنية في غرب ليبيا

وأفادت البعثة بأن زنينغا تبادل الآراء مع العسكريين الخمسة، حول تبعات الانسداد السياسي الراهن على الوضع الأمني في البلاد، بما في ذلك الاشتباكات الأخيرة بين التشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة، وإغلاق أجزاء من الطريق الساحلي.

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زنينغا يشيد بالتقدم في المسار الأمني

أما الملف الثاني الذي أثاره المسؤول الأممي، يتمثل في الإشادة التقدم المستمر في المسار الأمني، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي جمع بين قيادات عسكرية للجيش الليبي ولجنة (5+5) في طرابلس، مشيرًا إلى الهدوء العام في معظم مناطق ليبيا.

وحثّ زنينغا، وفق بيان البعثة، اللجنة على مواصلة جهودها نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسهامها في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية، الأمر الذي سيحقق نتائج إيجابية تتدارك التحديات التي طال أمدها في ليبيا.

التعاون مع المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار

واستعرض المسؤول الأممي التعاون المستمر بين مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة ونظرائهم الليبيين لتفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار.

وأول أمس الإثنين، أعلنت رئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة، التحضير لاجتماع تقابلي في بنغازي مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان إن الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة اجتمع بضباط لجنة (5+5) ورؤساء الأركان النوعية، وبعض من رؤساء الهيئات، ومديري الإدارات التابعين للقيادة في إطار التحضير لاجنماع بنغازي، حسب بيان اصدره المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستضافت العاصمة طرابلس يوم 18 يوليو الجاري، اجتماعا لأعضاء لجنة (5+5)، بحضور رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، والذي انتهى ببيان إيجابي في سياق استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.