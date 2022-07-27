Atwasat

زنينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 11:35 مساء
زنينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»
القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجتمع مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» (حساب البعثة الأممية على تويتر)
alwasat radio

استعرض القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا، ثلاثة ملفات في اجتماع مع ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

جاء ذلك خلال اجتماع في مدينة بنغازي، التي وصلها في وقت سابق اليوم في زيارة تستغرق يومين، بحسب سلسلة تغريدات نشرها حساب البعثة الأممية على موقع «تويتر».

التوترات الأمنية في غرب ليبيا
وأفادت البعثة بأن زنينغا تبادل الآراء مع العسكريين الخمسة، حول تبعات الانسداد السياسي الراهن على الوضع الأمني في البلاد، بما في ذلك الاشتباكات الأخيرة بين التشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة، وإغلاق أجزاء من الطريق الساحلي.

- «5+5» تعقد اجتماعها المقبل في بنغازي بحضور الحداد والناظوري وقيادات عسكرية

زنينغا يشيد بالتقدم في المسار الأمني
أما الملف الثاني الذي أثاره المسؤول الأممي، يتمثل في الإشادة التقدم المستمر في المسار الأمني، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي جمع بين قيادات عسكرية للجيش الليبي ولجنة (5+5) في طرابلس، مشيرًا إلى الهدوء العام في معظم مناطق ليبيا.

وحثّ زنينغا، وفق بيان البعثة، اللجنة على مواصلة جهودها نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسهامها في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية، الأمر الذي سيحقق نتائج إيجابية تتدارك التحديات التي طال أمدها في ليبيا.

التعاون مع المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار
واستعرض المسؤول الأممي التعاون المستمر بين مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة ونظرائهم الليبيين لتفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار.

وأول أمس الإثنين، أعلنت رئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة، التحضير لاجتماع تقابلي في بنغازي مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان إن الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة اجتمع بضباط لجنة (5+5) ورؤساء الأركان النوعية، وبعض من رؤساء الهيئات، ومديري الإدارات التابعين للقيادة في إطار التحضير لاجنماع بنغازي، حسب بيان اصدره المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستضافت العاصمة طرابلس يوم 18 يوليو الجاري، اجتماعا لأعضاء لجنة (5+5)، بحضور رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، والذي انتهى ببيان إيجابي في سياق استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في اجتماع مع قيادات مصراتة.. الدبيبة يوضح شرط الانتخابات وإجراءات تغيير إدارة مؤسسة النفط
في اجتماع مع قيادات مصراتة.. الدبيبة يوضح شرط الانتخابات وإجراءات...
«اللواء 444» يحبط تهريب 40 ألف لتر وقود جنوب مزدة
«اللواء 444» يحبط تهريب 40 ألف لتر وقود جنوب مزدة
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية ...
زنينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»
زنينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»
يديره فلسطيني.. ضبط تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل في بنغازي
يديره فلسطيني.. ضبط تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
شاهد في «وسط الخبر»: ملامح صدام جديد في طرابلس واجتماعات متعارضة بين الحكومتين
شاهد في «وسط الخبر»: ملامح صدام جديد في طرابلس واجتماعات ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
ضبط شخصين متهمين بسرقة عمال أحد مصانع الرخام في أجدابيا
ضبط شخصين متهمين بسرقة عمال أحد مصانع الرخام في أجدابيا...
ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية بسرت
ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية بسرت...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
يديره فلسطيني.. ضبط تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل في بنغازي
يديره فلسطيني.. ضبط تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل في......
زنينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»
زنينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط