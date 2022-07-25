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«5+5» تعقد اجتماعها المقبل في بنغازي بحضور الحداد والناظوري وقيادات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 02:46 مساء
«5+5» تعقد اجتماعها المقبل في بنغازي بحضور الحداد والناظوري وقيادات عسكرية
الناظوري خلال لقاء مع ضباط لجنة (5+5) ورؤساء الأركان النوعية وبعض من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات في قوات القيادة العامة، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
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أعلنت رئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة، اليوم الإثنين، التحضير لاجتماع تقابلي في بنغازي مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان إن الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة اجتمع بضباط لجنة (5+5) ورؤساء الأركان النوعية، وبعض من رؤساء الهيئات، ومديري الإدارات التابعين للقيادة في إطار التحضير لاجنماع بنغازي.، حسب بيان  اصدره المركز عبر صفحته الرسمية  بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوقش في الاجتماع عديد النقاط كان من بينها التحضير للاجتماع التقابلي الرابع المزمع عقده بمدينة بنغازي مع الفريق أول محمد الحداد وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5)، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، وفق بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة.

اجتماع الناظوري والحداد في طرابلس
واستضافت العاصمة طرابلس يوم 18 يوليو الجاري، اجتماعا لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وفي تصريح عقب اللقاء، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن «المكون العسكري في عموم ليبيا مهما كان الاختلاف بينهم إلا أنهم الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم»، متابعا: «حتى لو وضعنا فرضيات الصفقات سنجد أبناء المؤسسة العسكرية الأكثر التزاما وانضباطا والأكثر حرصا على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم».

جانب من لقاء الناظوري مع ضباط لجنة (5+5)، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
جانب من لقاء الناظوري مع ضباط لجنة (5+5)، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
جانب من لقاء الناظوري مع ضباط لجنة (5+5)، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
جانب من لقاء الناظوري مع ضباط لجنة (5+5)، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
رئيس وفد قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق امراجع العمامي.(فيسبوك)
رئيس وفد قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق امراجع العمامي.(فيسبوك)
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