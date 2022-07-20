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بعد رفع القوة القاهرة.. ناقلات نفط في ميناءي الزويتينة ورأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 02:48 مساء
بعد رفع القوة القاهرة.. ناقلات نفط في ميناءي الزويتينة ورأس لانوف
ميناء الزويتينة النفطي، (أرشيفية: مؤسسة النفط)
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ميناء رأس لانوف استقبل، صباح اليوم الأربعاء، ناقلة نفط قوامها 600 ألف برميل، ومن المنتظر أن تصل إلى ميناء الزويتينة اليوم الساعة السادسة مساء ناقلة أخرى تحمل شحنة قوامها مليون برميل من خام أبوالطفل.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل ميناء السدرة النفطي أول ناقلة نفط منذ رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية. وبدأت الناقلة في شحن مليون برميل من الخام لصالح المؤسسة الوطنية للنفط ووجهتها إيطاليا، حسب بيان شركة الواحة للنفط على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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 استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل
ويوم الثلاثاء، أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا، بعد إعطاء الإذن من المؤسسة الوطنية للنفط. وأكدت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بدء عملية تشغيل وحدة توليد الكهرباء بحقل الفيل، وكذلك وحدة المرافق، منوهة بأنه سيبدأ فتح الآبار بشكل تدريجي.

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