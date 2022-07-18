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«مؤسسة النفط» تعلن مواعيد تحميل الناقلات مع استئناف التصدير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 10:19 مساء
«مؤسسة النفط» تعلن مواعيد تحميل الناقلات مع استئناف التصدير
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: المؤسسة الوطنية للنفط)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الإثنين، بدء الاستعداد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة «القوة القاهرة» على الموانئ والحقول النفطية.

وأفادت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بأن ناقلة ستصل ميناء الزويتينة يوم 20 يوليو، لتحميل مليون برميل من خام أبو الطفل، بالإضافة إلى وصول ناقلة إلى ميناء السدرة مبرمجة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو، فضلًا عن ذلك ستصل ناقلتان لميناء رأس لانوف يومي 20 و21.

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وأضافت أن هناك ناقلة مبرمجة لتحميل شحنة من خام البريقة بحمولة 600 ألف برميل وذلك خلال هذه الفترة، لافتة إلى القيام بهذه الترتيبات من أجل استئناف عمليات الإنتاج.

والجمعة، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة «القوة القاهرة» بها.

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