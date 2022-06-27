«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن بنغازي ملابسات جريمة قتل أب لابنته في منطقة النواقية.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة النواقية بلاغا بالعثور على جثمان فتاة، مصابة بأعيرة نارية، حيث جرى نقلها إلى مستشفى الجلاء، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

جريمة «بداعي الشرف»

وتوصل رجال الأمن إلى أن الجاني هو والد الضحية، الذي اعترف بإطلاقه النار عليها بواسطة سلاح ناري «خرطوش».

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وقال الجاني إنه ارتكب جريمته «بداعي الشرف»، وقد اتُخذت كافة الإجراءات القانونية معه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة.