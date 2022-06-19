وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية بعد استكمال صيانتها لمطار معيتيقة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية بعد استكمال صيانتها لمطار معيتيقة الدولي.

ونشرت الحكومة صورًا للحظات وصول الطائرة، والتي كان في استقبالها وزير المواصلات، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ورئيس مجلس إدارة الليبية الأفريقية القابضة، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي.

وقالت الحكومة إن الطائرة ستعود للخدمة بعد إتمام إجراءاتها الإدارية.

- بالصور.. استعادة صلاحية طائرة للخطوط الليبية في مصر

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية لاستعادة صلاحيتها للطيران، بعد تخزينها لفترة طويلة بمطار بنغازي.

والطائرة من طراز إيرباص A320، وجرى تغيير العربة السفلى الأمامية للطائرة وطلاء كامل للطائرة بشعار شركة الخطوط الجوية الليبية بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية لمطار معيتيقة الدولي, 19 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية لمطار معيتيقة الدولي, 19 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية لمطار معيتيقة الدولي, 19 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)