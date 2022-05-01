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بالصور.. استعادة صلاحية طائرة للخطوط الليبية في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 01:06 مساء
بالصور.. استعادة صلاحية طائرة للخطوط الليبية في مصر
طائرة الخطوط الجوية الليبية عقب إصلاحها في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. (الإنترنت)
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أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية لاستعادة صلاحيتها للطيران، بعد تخزينها لفترة طويلة بمطار بنغازي. 

والطائرة من طراز إيرباص A320، وجرى تغيير العربة السفلى الأمامية للطائرة وطلاء كامل للطائرة بشعار شركة الخطوط الجوية الليبية بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
جاء ذلك في خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع الخطوط الجوية الليبية، وفق بوابة «أخبار اليوم» المصرية.

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ماذا قالت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية؟
وقال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن «العلاقات مع الشركات الليبية الشقيقة تأتي ضمن أولويات الشركة تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية نحو دعم الأشقاء الليبيين في مختلف المجالات، وفي إطار من العلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع الشركتين». وأضاف «التعاون الفني لسنوات طويلة مع الخطوط الجوية الليبية والعديد من شركات الطيران الليبية».

وحسب البيان، رحب الجانب الليبي بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مؤكدًا رسوخ العلاقات معها وحرصها على تقديم الدعم لطائرات الخطوط الليبية في كل وقت، وما تتمتع به الشركة من كفاءة العناصر الفنية وجودة الخدمات المقدمة، وهو ما يدفع الخطوط الليبية نحو مزيد التعاون مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

طائرة الخطوط الجوية الليبية عقب إصلاحها في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. (الإنترنت)
طائرة الخطوط الجوية الليبية عقب إصلاحها في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. (الإنترنت)
طائرة الخطوط الجوية الليبية عقب إصلاحها في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. (الإنترنت)
طائرة الخطوط الجوية الليبية عقب إصلاحها في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. (الإنترنت)
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