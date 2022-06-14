Atwasat

دبلوماسية إيطالية: الوجود الروسي في ليبيا وسورية والساحل من عوامل «عدم الاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 07:11 مساء
دبلوماسية إيطالية: الوجود الروسي في ليبيا وسورية والساحل من عوامل «عدم الاستقرار»
نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولية الإيطالية، مارينا سيريني. (أرشيفية: آكي)
alwasat radio

اعتبرت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، مارينا سيريني أن «التواجد الروسي في ليبيا وسورية والساحل الأفريقي هو عامل عدم استقرار» في تلك الدولتين والمنطقة الأفريقية، حسبما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

جاء تصريح الدبلوماسية الإيطالية خلال مشاركتها في جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، اليوم الثلاثاء، حول الإطار الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط.

يأتي تصريح نائبة وزير الخارجية الإيطالية في وقت تتزايد فيه الانتقادات والضغوط الغربية على روسيا التي يخوض جيشها حربًا في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، وتنشر مجموعة «فاغنر» القريبة من الكرملين مقاتليها في كل من ليبيا وسورية وأفريقيا والوسطى ومالي.

- دبلوماسي إيطالي عن الوضع الليبي: «برميل بارود» مهدد بالانفجار
- محكمة أوروبية تؤيد عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا

ويتهم الاتحاد الأوروبي، رجل الأعمال الروسي المقرب من الكرملين والممول المزعوم لمجموعة «فاغنر» يوفغيني بريغوزين بانتهاك حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا وإشراك مقاتليه في عمليات عسكرية ضد السلطات المدعومة من الأمم المتحدة في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني السابقة.

ومطلع الشهر الجاري، رفضت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي، طعنًا تقدم به بريغوزين في محاولة من جانبه لإلغاء العقوبات المفروضة عليه منذ العام 2020 بسبب دوره في النزاع الليبي، بحسب موقع «بول نيوز» الإخباري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)
بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)
تركيا تدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا
تركيا تدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا
دبلوماسية إيطالية: الوجود الروسي في ليبيا وسورية والساحل من عوامل «عدم الاستقرار»
دبلوماسية إيطالية: الوجود الروسي في ليبيا وسورية والساحل من عوامل...
بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي
بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار.. وستعزز التعاون مع بلجيكا
القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار.. وستعزز التعاون مع ......
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي وجامعة سرت
وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي وجامعة سرت...
عقيلة صالح يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت
عقيلة صالح يلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في سرت...
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع ......
بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي
بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط