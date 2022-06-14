دبلوماسية إيطالية: الوجود الروسي في ليبيا وسورية والساحل من عوامل «عدم الاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، مارينا سيريني أن «التواجد الروسي في ليبيا وسورية والساحل الأفريقي هو عامل عدم استقرار» في تلك الدولتين والمنطقة الأفريقية، حسبما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

جاء تصريح الدبلوماسية الإيطالية خلال مشاركتها في جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، اليوم الثلاثاء، حول الإطار الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط.

يأتي تصريح نائبة وزير الخارجية الإيطالية في وقت تتزايد فيه الانتقادات والضغوط الغربية على روسيا التي يخوض جيشها حربًا في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، وتنشر مجموعة «فاغنر» القريبة من الكرملين مقاتليها في كل من ليبيا وسورية وأفريقيا والوسطى ومالي.

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ويتهم الاتحاد الأوروبي، رجل الأعمال الروسي المقرب من الكرملين والممول المزعوم لمجموعة «فاغنر» يوفغيني بريغوزين بانتهاك حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا وإشراك مقاتليه في عمليات عسكرية ضد السلطات المدعومة من الأمم المتحدة في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني السابقة.

ومطلع الشهر الجاري، رفضت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي، طعنًا تقدم به بريغوزين في محاولة من جانبه لإلغاء العقوبات المفروضة عليه منذ العام 2020 بسبب دوره في النزاع الليبي، بحسب موقع «بول نيوز» الإخباري.