دبلوماسي إيطالي عن الوضع الليبي: «برميل بارود» مهدد بالانفجار

القاهرة - بوابة الوسط

حذر السفير الإيطالي السابق لدى حلف شمال الأطلسي، ستيفانو ستيفانيني، من «برميل بارود» مهدد بالانفجار على بعد أميال من السواحل الإيطالية، قائلا «فيما يركز الأوروبيون على الحرب الروسية في أوكرانيا.. ينبغي الاهتمام بالأزمة في ليبيا».

وأشار إلى انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في 31 يوليو المقبل، التي «أعطت الأمل لكنها لم تنجح في حل عقدة الانقسام السياسي» في البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى خطر خروج المنظمة الأممية من المشهد، ما سيترك فراغا «ستسرع روسيا وتركيا وآخرون لسده»، حسب تصريح إلى موقع «ديكود 39» الإيطالي، اليوم الإثنين.

وأضاف أن الأمم المتحدة كانت تسعى بقوة الدبلوماسية والإقناع أن تضع ليبيا على طريق المصالحة الوطنية والسلام، معتبرا أن تضارب المصالح بين موسكو وأنقرة يقود إلى الاتجاه المعاكس وهو «الحرب بالوكالة» بتشجيع نشط من وجود مرتزقة «فاغنر» الروسية على الأرض.

ليبيا عادت إلى الانقسام «من دون حرب»

وأشار إلى أن ليبيا، «من دون حرب»، عادت في الأشهر الأخيرة للانقسام علانية، موضحا أنها لم تكن موحدة أبدا، لكنها أظهرت لفترة قصيرة أنها «متحدة مع الحكومة الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة»، وقال إن روسيا فقط من تعترف بحكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، معتبرا أن «شرعية الحكومتين هشة».

وشدد على أن روما «لا يمكنها الاستمرار في الاختباء وراء الأمم المتحدة» حيث بذلت قصارى جهدها «لكنها فشلت في تحقيق هدفها النهائي».

ويرى الدبلوماسي الإيطالي أن المخرج السياسي الوحيد يتمثل في التفاوض للوصول إلى جسم تنفيذي ليبي واحد مع صيغة لتشارك السلطة، معتبرا الأمر متروك لإيطاليا لأخذ زمام المبادرة، وأنه من غير المعقول الدفع بالليبيين إلى طاولة المفاوضات و التآزر مع باريس، فيما ينبغي على شخص ما أن يدفع في الاتجاه الصحيح لمصلحة ليبيا وروما أيضا.