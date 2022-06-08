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بحضور لجنة «5+5».. وليامز تشدد على أهمية حفظ الهدوء على الأرض

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 10:06 صباحا
بحضور لجنة «5+5».. وليامز تشدد على أهمية حفظ الهدوء على الأرض
وليامز خلال رئاستها اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، 7 يونيو 2022، (حسابها على تويتر)
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أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا.

جاء ذلك خلال رئاستها الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع فرنسا، وبحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وقالت وليامز: «أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة (5+5)».

كما شددت المستشارة الأممية على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، مقدمة تهانيها إلى أعضاء اللجنة على ما جرى إنجازه حتى الآن.

اجتماع دولي حول ليبيا في تونس
كما شاركت وليامز في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

- وليامز تشكر المشاركين في «اجتماع تونس» على دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
- ممثلون عن 5 دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي

وأعربت عن «امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم».

صورة للمشاركين في الاجتماع.
صورة للمشاركين في الاجتماع.
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