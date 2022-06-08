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وليامز تشكر المشاركين في «اجتماع تونس» على دعم إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 09:55 صباحا
وليامز تشكر المشاركين في «اجتماع تونس» على دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
اجتماع ممثلو سبع دول في تونس حول الوضع الليبي، 7 يونيو 2022، (حساب وليامز على تويتر)
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وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الشكر لممثلي الدول المشاركين في اجتماع تونس أمس الثلاثاء، لتباحث الوضع الليبي، مثنية على «دعمهم لتنظيم الانتخابات» في البلاد.

وقالت وليامز: «قبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، التقيت بكبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا (لمناقشة) آخر التطورات في ليبيا»، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وأعربت عن «امتنانها لهم جميعا على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم».

اجتماع تونس أكد دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية توبياس تونكيل، إن الاجتماع يأتي في إطار دعم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستشارة الأممية، حسب تغريدة سابقة على «تويتر».

- ممثلون عن 5 دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي

يأتي هذا في ظل ترقب يشوب الوضع في ليبيا مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والمقرر في 22 يونيو الجاري.

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