ممثلون عن خمس دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش ممثلون عن ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ومصر وتركيا، خلال اجتماع عقد الثلاثاء في تونس، تطورات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك حسب تغريدة لمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الألمانية توبياس تونكيل، عبر حسابه على «تويتر».

دعم جهود الوساطة الأممية

وقال الدبلوماسي الألماني إن اللقاء يأتي في إطار دعم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز.

- المنفي والدبيبة يبحثان «آخر المستجدات السياسية»

- بلقاسم قزيط: ندعم ونشجع وساطة «الرئاسي» بين الحكومتين

- خلال لقائه المنفي.. غوتيريس يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وأنحاء ليبيا

يأتي هذا في ظل ترقب يشوب الوضع في ليبيا مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والمقرر في 22 يونيو الجاري.