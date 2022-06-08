ممثلون عن خمس دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي

ناقش ممثلون عن ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ومصر وتركيا، خلال اجتماع عقد الثلاثاء في تونس، تطورات الوضع في ليبيا.
جاء ذلك حسب تغريدة لمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الألمانية توبياس تونكيل، عبر حسابه على «تويتر».
دعم جهود الوساطة الأممية
وقال الدبلوماسي الألماني إن اللقاء يأتي في إطار دعم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز.
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يأتي هذا في ظل ترقب يشوب الوضع في ليبيا مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والمقرر في 22 يونيو الجاري.
انسداد سياسي يسود الوضع الليبي
ويخشى الليبيون انفجار الوضع في ظل حالة الانسداد السياسي، الذي نشب عقب تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، بينما تحاول أطراف محلية ودولية الدفع في اتجاه التمسك بالحلول السياسية ومنع التصعيد.
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