المنفي والدبيبة يبحثان «آخر المستجدات السياسية»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية».

جاء ذلك خلال لقاء عقد بديوان المجلس الرئاسي، مساء اليوم الثلاثاء، وفق ببان مقتضب نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

- بلقاسم قزيط: ندعم ونشجع وساطة «الرئاسي» بين الحكومتين

- المنفي يحث الجهات التنفيذية على القيام بدورها تجاه البلديات

- المنفي يبحث مع وفد أعيان طرابلس «تجنيب البلاد ويلات الحروب»

- خلال لقائه المنفي.. غوتيريس يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وأنحاء ليبيا

وخلال الأيام الأخيرة أجرى المنفي عدة لقاءات مع مختلف الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية والمحلية في الدولة، وكذلك الفعاليات السياسية والاجتماعية، من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد والاستعداد للمرحلة المقبلة.

«وساطة» المنفي بين الحكومتين

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، دعم المجلس الرئاسي «وساطة» بين الحكومتين بـ«شكل عاجل»، في إشارة إلى حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة انسداد سياسي مع انقسام حكومي، بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وفق خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، التي تنتهي في 22 يونيو الجاري.