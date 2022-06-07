المنفي يحث الجهات التنفيذية على القيام بدورها تجاه البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

حث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الجهات التنفيذية في الدولة على ضرورة القيام بدورها تجاه البلديات، مؤكدًا دعم المجلس الرئاسي لكافة البلديات بمختلف المناطق وحلحلة المشاكل التي تواجهها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، مع عميد بلدية البيضاء عبدالله أمطول، وعضوي المجلس البلدي علي العوامي وسعد الحمري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع المجلس البلدي البيضاء جرى خلاله مناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي، والصعوبات التي تواجههم في خدمة البلدية، والوقوف على بعض الاحتياجات.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أشاد خلال اللقاء بدور البلديات في خدمة المواطن، ودعمهم لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، مشددًا على مساهمتها في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

يأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية والمحلية في الدولة، وكذلك الفعاليات السياسية والاجتماعية من مختلف مناطق ليبيا من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد والاستعداد للمرحلة المقبلة.

لقاء المنفي مع أعضاء المجلس البلدي البيضاء، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)