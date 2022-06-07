توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المجلس البلدي البيضاء بشأن ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة رئيس لجنة ترشيد الطاقة الكهربائية والمجلس البلدي.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مذكرة التفاهم الموقعة مع بلدية البيضاء تهدف إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية بشأن ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، من خلال تخفيض الأحمال والقضاء على التوصيلات غير الشرعية وتحصيل الإيراد العام، تطبيقًا لخطة الشركة من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية.

وتسعى الشركة العامة للكهرباء إلى التواصل مع مختلف البلديات في كافة المناطق، من أجل الاتفاق على حزمة من الإجراءات الرامية لترشيد استهلاك الطاقة في وقعت تعاني فيه الشبكة الكهربائية من عجز كبير في الإنتاج.

مكافأة البلديات المتعاونة مع شركة الكهرباء

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق اتفاقها مع عدد من البلديات في طرابلس على تنفيذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، والتي سيجري حسب الالتزام بها في كل بلدية إعفاؤها أو تقليص عدد ساعات طرح الأحمال فيها، لتحفيز بقية البلديات على التعاون مع الشركة.

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وتسعى الشركة من خلال مكافأة البلديات المتعاونة معها، لتنفيذ خطتها الرامية لتحسين أداء الشبكة التي تعاني عجزًا كبيرًا في إنتاج الطاقة التي تفاقمت هذه الأيام في مختلف مناطق ليبيا، متأثرة بتداعيات الإقفال النفطي وزيادة الاستهلاك المحلي مع دخول فصل الصيف.

ألفان ميغاوات عجرًا في إنتاج الكهرباء

وتعاني الشبكة الكهربائية عجزًا يقدر بألفي ميغاوات، ويتوقع المسؤولون بالشركة العامة أن يصل معدل استهلاك الكهرباء في ليبيا خلال الصيف إلى «9 آلاف ميغاوات» في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة «7 آلاف ميغاوات».

وتخطط الشركة لدعم الشبكة الكهربائية بنحو 7600 ميغاوات تتوقع إنتاجها من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، ضمن جهودها الرامية لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية البيضاء وشركة الكهرباء، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية البيضاء وشركة الكهرباء، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)