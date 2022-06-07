Atwasat

توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 05:16 مساء
توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية البيضاء
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية البيضاء وشركة الكهرباء، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

وقعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المجلس البلدي البيضاء بشأن ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة رئيس لجنة ترشيد الطاقة الكهربائية والمجلس البلدي.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مذكرة التفاهم الموقعة مع بلدية البيضاء تهدف إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية بشأن ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، من خلال تخفيض الأحمال والقضاء على التوصيلات غير الشرعية وتحصيل الإيراد العام، تطبيقًا لخطة الشركة من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية.

وتسعى الشركة العامة للكهرباء إلى التواصل مع مختلف البلديات في كافة المناطق، من أجل الاتفاق على حزمة من الإجراءات الرامية لترشيد استهلاك الطاقة في وقعت تعاني فيه الشبكة الكهربائية من عجز كبير في الإنتاج.

مكافأة البلديات المتعاونة مع شركة الكهرباء
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق اتفاقها مع عدد من البلديات في طرابلس على تنفيذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، والتي سيجري حسب الالتزام بها في كل بلدية إعفاؤها أو تقليص عدد ساعات طرح الأحمال فيها، لتحفيز بقية البلديات على التعاون مع الشركة.

- شركة الكهرباء تتفق مع 3 بلديات على إجراءات توعوية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة
- «الكهرباء»: حملة لتخفيض الأحمال الزائدة في ترهونة
- حمودة: 600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية يونيو الجاري

وتسعى الشركة من خلال مكافأة البلديات المتعاونة معها، لتنفيذ خطتها الرامية لتحسين أداء الشبكة التي تعاني عجزًا كبيرًا في إنتاج الطاقة التي تفاقمت هذه الأيام في مختلف مناطق ليبيا، متأثرة بتداعيات الإقفال النفطي وزيادة الاستهلاك المحلي مع دخول فصل الصيف.

ألفان ميغاوات عجرًا في إنتاج الكهرباء
وتعاني الشبكة الكهربائية عجزًا يقدر بألفي ميغاوات، ويتوقع المسؤولون بالشركة العامة أن يصل معدل استهلاك الكهرباء في ليبيا خلال الصيف إلى «9 آلاف ميغاوات» في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة «7 آلاف ميغاوات».

وتخطط الشركة لدعم الشبكة الكهربائية بنحو 7600 ميغاوات تتوقع إنتاجها من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، ضمن جهودها الرامية لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية البيضاء وشركة الكهرباء، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية البيضاء وشركة الكهرباء، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية البيضاء وشركة الكهرباء، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية البيضاء وشركة الكهرباء، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا

نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا
تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية
طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ

طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»

توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية»: اجتماع للجنة الأمنية الليبية - التركية في يوليو
«الداخلية»: اجتماع للجنة الأمنية الليبية - التركية في يوليو
شركة الكهرباء تتفق مع 3 بلديات على إجراءات توعوية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة
شركة الكهرباء تتفق مع 3 بلديات على إجراءات توعوية للحد من ...
تمديد فترة الدعاية الانتخابية لبرلمان الشباب
تمديد فترة الدعاية الانتخابية لبرلمان الشباب
بريطانيا تدعم تطهير طرابلس وسرت وبنغازي من مخلفات الحرب
بريطانيا تدعم تطهير طرابلس وسرت وبنغازي من مخلفات الحرب
توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية البيضاء
توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية البيضاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
المزيد
اللافي: المصالحة الوطنية مشروع ملكيته للشعب.. وسيكون أول لبنة في بناء الدولة
اللافي: المصالحة الوطنية مشروع ملكيته للشعب.. وسيكون أول ......
طموح جزائري للتصدير «دون وسيط» إلى ليبيا
طموح جزائري للتصدير «دون وسيط» إلى ليبيا...
حكومة باشاغا تعلن انطلاق أعمالها من سرت
حكومة باشاغا تعلن انطلاق أعمالها من سرت...
توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية البيضاء
توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية البيضاء...
بريطانيا تدعم تطهير طرابلس وسرت وبنغازي من مخلفات الحرب
بريطانيا تدعم تطهير طرابلس وسرت وبنغازي من مخلفات الحرب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط