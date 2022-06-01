حمودة: 600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية يونيو الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن نحو «600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري»، متوقعا بدء دخول بعض وحدات التوليد من المشاريع الواقعة تحت الانجاز إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأربعاء، أن الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق خاصة قرب المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها من قبل حكومة الوحدة الوطنية «تسببت في تأخر دخول 1000 ميغاوات خلال مايو الماضي».

وكانت الشركة العامة للكهرباء تخطط لبدء تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أعلنت تأخر تشغيل المشروع إثر تعرضه لأضرار جراء اشتباكات وقعت في محيطه مطلع مايو الماضي.

تأثير الإقفال النفطي على الكهرباء

وتعاني الشبكة العامة للكهرباء هذه الأيام من نقص حاد في قدرات التوليد وعجز في الطاقة جراء توقف بعض المحطات جراء الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية كما أعلنت الشركة العامة.

وقال حمودة خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم إن «إغلاق الموانئ والحقول والظروف الأمنية حال دون استكمال بعض المشاريع ودخولها في المواعيد المحددة»، متوقعا أن تدخل الوحدة الأولى لمشروع غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية نهاية الشهر الجاري.

وأضاف حمودة أن مجلس الوزراء قرر أيضا خلال اجتماع اليوم إعادة العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (247) للعام 2006 بشأن أسعار بيع التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي، وإلغاء قرار وزير الاقتصاد الصادر في العام 2012 بالخصوص بهدف ترشيد الاستهلاك الكهربائي والقضاء على ظاهرة الاستنزاف غير المبرر ومعالجة العسر المالي الذي تعاني منه الشركة وتحسين خدماتها.

دخول محطة غرب طرابلس إلى الخدمة نهاية يونيو الجاري

وتوقع حمودة بدء دخول محطة كهرباء غرب طرابلس على الشبكة الكهربائية نهاية شهر يونيو، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج الحالي للكهرباء يبلغ 5300 ميغاوات إضافة إلى 600 ميغاوات تحت الصيانة، متوقعا دخولها على الشبكة كذلك نهاية الشهر الجاري.

وذكر حمودة أنه يوجد أيضا حوالي ألف ميغاوات كان من المفترض دخولها على الشبكة منتصف شهر مايو الماضي ولكن نتيجة للظروف الأمنية تأجلت إلى نهاية يونيو.