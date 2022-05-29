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ضبط متهمين بسرقة المواشي في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأحد 29 مايو 2022, 01:54 مساء
ضبط متهمين بسرقة المواشي في أجدابيا
4 متهمين بسرقة المواشي في أجدابيا، 29 مايو 2022. (مديرية أمن أجدابيا)
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ألقى عناصر قسم التحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا القبض على مجموعة من الأشخاص يمتهنون سرقة المواشي بالمدينة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية. 

وأشارت المديرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إلى ورود بلاغ إلى قسم التحريات العامة بالمديرية ضد مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية قاموا بسرقة عدد من المواشي من أحد المواقع المخصصة لها في مدينة أجدابيا.

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مصنع خمور
وأضافت أنه جرى فتح محضر تحرٍ وجمع المعلومات حول الواقعة لمعرفة هوية الأشخاص الذين قاموا بتلك الجريمة التي نتج عنها ضبطهم بعد إعداد كمين محكم ونقلهم إلى القسم للتحقيق معهم، مشيرة إلى أن أحد أفراد العصابة من ذوي السوابق الإجرامية، وعند مداهمة المكان المتواجد فيه وجد بحوزته مصنع للخمور.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة، وفق البيان.

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