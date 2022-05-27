ضبط سارقي 13 غطاء من مسارات خطوط النهر الصناعي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي ضبط شخصين قاما بسرقة أغطية مسارات خطوط مياه النهر الصناعي في البريقة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن بلاغًا ورد من شركة النهر الصناعي عن قيام أشخاص مجهولين الهوية بالاعتداء على غرف التفتيش الخاصة بمنظومة النهر الصناعي بالتخريب وسرقة عدد ثلاثة عشر غطاء معدني، الأمر الذي أدى إلى عدة أضرار في خط المنظومة.

وأضافت، أنه جرى فتح محضر تحرٍ وجمع المعلومات حول الواقعة لمعرفة هوية الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء وسرقة الأغطية المعدنية التي نتج عنها ضبطهما وإحالتهما إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية للتحقيق معهما.

ومن خلال التحقيقات تبين أنهما ليبيا الجنسية، الأول يبلغ من العمر 26 عامًا والآخر 20 عامًا من منطقة العرقوب، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للاختصاص، حسب مديرية أمن الهلال النفطي.

سيارة مضبوطة مع سارقي أغطية مسارات خطوط مياه النهر الصناعي في البريقة، 27 مايو 2022. (مديرية أمن الهلال النفطي)

سارقو أغطية مسارات خطوط مياه النهر الصناعي في البريقة، 27 مايو 2022. (مديرية أمن الهلال النفطي)