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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحتوي على مواد مسرطنة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الخميس 26 مايو 2022, 07:50 مساء
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحتوي على مواد مسرطنة في أجدابيا
مواد غذائية صادرها الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية في أجدابيا. (الإنترنت)
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أعلنت إدارة الدعم والدوريات فرع المنطقة الوسطى بجهاز الحرس البلدي في أجدابيا عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية تحتوي على مواد مسرطنة وذلك خلال جولة تفتيشية في عدد من المحال التجارية العاملة بالمدينة.

وقال آمر الدوريات بالجهاز ملازم ثان صالح الصبحي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي قامت بجولة تفتيشية على المناشط التجارية داخل المدينة رفقة مندوب عن فرع مركز الرقابة على الأغذية في أجدابيا.

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وأوضح الصبحي أنهم تمكنوا من ضبط العديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحتوي على مواد مسرطنة حسب التقرير الذي أعده مندوب فرع مركز الرقابة على الأغذية بمدينة أجدابيا.

وأكد الصبحي، أن دوريات جهاز الحرس البلدي قامت بمصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية فور ضبطها ونقلها إلى مقر الجهاز حيث سيجري حصرها وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

مواد غذائية صادرها الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية في أجدابيا. (الإنترنت)
مواد غذائية صادرها الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية في أجدابيا. (الإنترنت)
مواد غذائية صادرها الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية في أجدابيا. (الإنترنت)
مواد غذائية صادرها الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية في أجدابيا. (الإنترنت)
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