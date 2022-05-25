ضبط متهمين بسرقة مخزن مواد غذائية في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين بسرقة أحد مخازن المواد الغذائية المملوكة لأحد التجار بنطاق اختصاص مركز شرطة العلالقة في المدينة الواقعة غرب البلاد.

وأوضحت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المتهمين أُلقي القبض عليهم بعد يوم من تلقي بلاغ عن الحادث، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات من مخزن المواد الغذائية تقدر بنحو 700 ألف دينار.

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وأضافت مديرية أمن صبراتة أن المتهمين أُلقي القبض عليهم من أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة الذين تمكنوا من التعرف على الجناة وضبطهم وإحضارهم مقبوضًا عليهم لإيداعهم غرفة الحجز بعد اعترافهم بما نسب إليهم.

ونوهت مديرية أمن صبراتة إلى أنه يجري الآن العمل على إعادة المسروقات التي تصرف فيها المتهمون بالبيع.