ضبط 4 سيارات مسروقة خلال حملة أمنية لمديرية أمن القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، أن أعضاء قسم البحث الجنائي التابعين لمديرية أمن القره بوللي تمكنوا من ضبط أربعة سيارات مسروقة خلال حملة أمنية تنفذها المديرية.

وأوضحت، الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المركبة الأولى المضبوطة نوع «هيونداي أفانتي» أبيضاء اللون كان يقودها شخص يدعى ( م.ع.ح)، والمركبة الثانية نوع «هيونداي أفانتي» موديل 2004 أبيضاء اللون يقودها شخص يدعى (م.ش.م). والمركبة الثالثة نوع «هيواندي توسان» سوداء اللون يقودها شخص يدعى (ع.ع.ح مصري الجنسية)، والمركبة الرابعة نوع «متسوبيشي لانسر» رصاصية اللون كان يقودها شخص يدعى (ق.م.م).

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وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السيارات المضبوطة وإحالة الأوراق والمتهمين إلى النيابة العامة.

إحدى السيارات المضبوطة من قبل البحث الجنائي بالقره بوللي. (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المضبوطة من قبل البحث الجنائي بالقره بوللي. (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المضبوطة من قبل البحث الجنائي بالقره بوللي. (وزارة الداخلية)