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«الداخلية» تعلن ضبط متهم في قضية قتل ببلدية درج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 08:06 مساء
«الداخلية» تعلن ضبط متهم في قضية قتل ببلدية درج
اثنان من أفراد الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (أرشيفية: الوزارة)
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، القبض على متهم في قضية قتل ببلدية درج.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أعضاء وحدة التحري والقبض التابعة إلى مركز شرطة درج بمديرية أمن غدامس تمكنوا من ضبط المدعو «ن.م.ع» ليبي الجنسية والمطلوب على ذمة واقعة قتل المجني عليه «ع .ع .ب» بواسطة سلاح ناري (بندقية صيد).

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته الى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

في سياق آخر، أكدت الوزارة انطلاق الدوريات الأمنية التابعة لمكتب الدعم المركزي مسلاتة لبسط الأمن في منطقة قصر خيار، وذلك بإنشاء التمركزات الثابتة والمتحركة في عدد من المواقع داخل المنطقة لضبط المخالفين والمطلوبين والمركبات الآلية المخالفة (معتمة الزجاج، وغير المستوفاة للاجراءات القانونية).

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