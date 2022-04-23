«مكافحة الأمراض»: 7 إصابات ولا وفيات في التحديث الأسبوعي لوباء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إصابة 7 حالات بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي وفاة بالفيروس خلال الفترة بين 16 و21 أبريل الجاري.

وأوضح المركز في نشرته الأسبوعية عن الوضع الوبائي في ليبيا أنه استلم 1554عينة من المختبرات المختلفة، لتكون نتيجة 7 منها إيجابية بنسبة 2.7%، فيما تعافت 12 حالة.

إجمالي عدد الإصابات والوفيات في ليبيا منذ انتشار الوباء

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 501 ألف و904 حالات، النشط منها 4 آلاف و501 حالة، والمتعافي 490 ألفًا و973 حالة، فيما توفي 6 آلاف و430 شخصًا، وذلك منذ رصد دخول الوباء إلى ليبيا في مارس من العام 2020.

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وحذر المركز السبت الماضي من اعتبار أن الوباء لا وجود له في ليبيا أو أنه منتهي وذلك بعد «الانخفاض القياسي» في عدد الإصابات، مشيرًا بشكل خاص إلى تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%) فقط.

يأتي ذلك، فيما تسجل دولًا عديدة حول العالم ارتفاعًا في الإصابات من جديد منها الصين وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، مع بدء التخلي عن العديد من القيود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك الدول للتعامل مع الفيروس؛ فيما عادت الإغلاقات في الصين لتجنيب البلاد سيناريوهات كارثية.