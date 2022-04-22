104 آلاف إصابة بكورونا في فرنسا و76 ألفا بإيطاليا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت فرنسا 104 آلاف و7 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 185 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و266 ألفا و9 إصابات، والوفيات إلى 145 ألفا و836 حالة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه جرى إعطاء 155 مليونا و294 ألفا و157 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

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في سياق متصل سجلت إيطاليا 75 ألفا و995 إصابة بفيروس كورونا، و166 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و934 ألفا و437، والوفيات إلى 162 ألفا و264 حالة ، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، أنه جرى إعطاء 136 مليونا و514 ألفا و986 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين جرى تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، وما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.