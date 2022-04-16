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«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع «خطة عاجلة» لتكثيف حملات التطعيم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 08:49 مساء
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع «خطة عاجلة» لتكثيف حملات التطعيم
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي، (أرشيفية: الإنترنت)
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رصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسنًا في الوضع الوبائي المحلي خلال الفترة من 8 أبريل إلى 14 أبريل الجاري، داعيًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم.

وقال المركز، في تقريره الوبائي خلال هذه الفترة، إن البلاد تشهد تحسنًا في وضعها الوبائي مع خروجها من الموجة الرابعة وتصنيفها على المستوى الوبائي الثاني، وأوضح أن وضع خطة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم يستهدفان الوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء.

وأوصى التقرير بضرورة استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم، وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا عن المراكز الثابتة، كما أوصى بتوسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصًا في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

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البدء في وضع «خطة خروج» والتعايش مع الوباء
كما أوصى المركز بالبدء في وضع «خطة خروج» والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية؛ استعدادًا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع الوباء. لكنه شدد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد النسبة الآمنة من المطعمين، دون أن يوضح مع هذه النسبة.

وشملت توصيات المركز كذلك العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

وشهدت ليبيا، خلال الأسبوع الماضي، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، مع حالة وفاة واحدة و53 حالة شفاء. ما يرفع حصيلة الإصابات بالوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 501 ألف و862 حالة، بينها 490 ألفًا و900 شفاء، و4 آلاف و534 نشطة، و6 آلاف و428 حالة وفاة.

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