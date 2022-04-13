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تراجع ملحوظ في إصابات «كورونا» بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 09:42 مساء
تراجع ملحوظ في إصابات «كورونا» بليبيا
شخص يتلقى جرعة لقاح (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تراجعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المسجلة خلال الأسبوع الأخير، وفق تقرير أصدره اليوم الأربعاء يغطي الفترة بين 4- 10 أبريل الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأفاد المركز بتسجيل 61 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال تلك الفترة مقارنة بـ206 إصابات خلال الأسبوع السابق؛ لكنه أشار إلى تراجع عدد الفحوصات أيضًا خلال الأسبوع الأخير إلى 1.866 فحصًا طبيًا مقارنة بـ3.058 فحصًا خلال الأسبوع السابق.

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وسجل المركز 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقارنة بـ15 حالة الأسبوع السابق، وشفاء 403 حالات مقارنة بـ789 حالة، لافتًا أيضًا إلى ارتفاع عدد الحالات الموجبة في مدينة سبها.

وأشار إلى زيادة عدد المطعمين باللقاح المضاد للفيروس إلى مليونين و210 آلاف و577 شخصًا بالجرعة الأولى، ومليون و138 ألفًا و504 مطعمين بالجرعة الثانية، و95 ألفًا و565 مطعمًا بالجرعة التعزيزية.

وفي الرابع من أبريل الجاري، أعلن المركز توقفه عن نشر الإحصائية اليومية لحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مكتفيًا بنشرة أسبوعية.

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