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«مكافحة الأمراض»: 9 إصابات وحالة وفاة واحدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 01:31 مساء
«مكافحة الأمراض»: 9 إصابات وحالة وفاة واحدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
تطعيم موظف في شركة الخدمات ضد فيروس كورونا المستجد، 10 أبريل 2022 (مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إصابة 9 حالات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 14 أبريل.

وجاء في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، أن المركز استلم 1757 عينة من مختلف المختبرات، وبعد فحصها ثبتت إيجابية 9 حالات، وتعافي 53 حالة، ووفاة حالة واحدة، بنسبة حالات موجبة بلغت 3.1%.

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وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد من أصيبوا بالفيروس منذ دخوله إلى ليبيا في مارس من العام 2020 إلى 501 ألف و862 حالة. تعافى منهم 490 ألفًا و900 حالة، فيما لا يزال 4 آلاف و534 حالة نشطة. أما عدد الوفيات فبلغ خلال الفترة ذاتها 6 آلاف و428 حالة.

وأصدر مركز مكافحة الأمراض أول نشرة وبائية أسبوعية السبت الماضي، حيث أعلن إصابة 11 حالة فقط، ووفاة حالة واحدة خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل. 

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