«مكافحة الأمراض»: حملة تطعيم لموظفي شركة الخدمات العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض القيام بحملة لتطعيم العاملين والموظفين باللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد» في شركة الخدمات العامة.

وأوضح المركز أن التطعيم، الذي جرى أمس الأحد، جاء ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، التي تشمل مختلف المؤسسات والمواطنين.

وشدد المركز على ضرورة العمل رفع مستوى المناعة المجتمعية داخل المؤسسات، والوقاية من العدوى والحد من انتشار الفيروس، وذلك بعد أسبوع من توقف المركز عن إعلان النشرة الوبائية اليومية، مع تراجع الإصابات بالفيروس.

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وفي أول نشرة أسبوعية للمركز صدرت السبت الماضي جرى إعلان إصابة 11 حالة فقط، ووفاة حالة واحدة خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل. فيما يشدد الخبراء على ضرورة مواصلة التطعيم.

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لموظفي وعمال شركة الخدمات العامة. (مركز مكافحة الأمراض)

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لموظفي وعمال شركة الخدمات العامة. (مركز مكافحة الأمراض)

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لموظفي وعمال شركة الخدمات العامة. (مركز مكافحة الأمراض)

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لموظفي وعمال شركة الخدمات العامة. (مركز مكافحة الأمراض)

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لموظفي وعمال شركة الخدمات العامة. (مركز مكافحة الأمراض)