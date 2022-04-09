أول نشرة أسبوعية لـ«مكافحة الأمراض»: 11 إصابة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 11 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل الجاري، وذلك في النشرة الأسبوعية الأولى الصادرة عن المركز، بعد توقف نشر البيان اليومي للحالة الوبائية.

وأوضح المركز في النشرة الصادرة اليوم السبت، أنه استلم 1845 عينة، وبعد فحصها ثبتت إصابة 11 حالة، فيما تعافى 88 آخرون، وتوفيت حالة واحدة، فيما بلغت نسبة الحالات الإيجابية 3.7%.

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كم إجمالي عدد الإصابات والوفيات نتيجة كورونا في ليبيا حتى الآن؟

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات في ليبيا منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس 2020، إلى 501 ألف و834 حالة، منها 4 آلاف و568 حالة نشطة، فيما تعافى 490 ألفًا و837 حالة، وتُوفي 6 آلاف و429 آخرون.

والإثنين الماضي، قرر المركز التوقف عن نشر الإحصائية اليومية لحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مكتفيًا بنشرة أسبوعية، وهي التي صدرت اليوم.

وقبل ذلك، أكد المركز تحسن الوضع الوبائي في ليبيا في ظل تسجيل انخفاض قياسي في عدد الحالات الإصابة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار حملات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.