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«444 قتال» يكشف نتائج اقتحام 4 أوكار لعصابات مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 03:55 مساء
«444 قتال» يكشف نتائج اقتحام 4 أوكار لعصابات مسلحة
من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
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أعلن «اللواء 444 قِتال» التابع لحكومة الوحدة الوطنية، صباح الجمعة، أن مفارزه اقتحمت أربعة أوكارٍ لعصابات مسلحة في مدينة بني وليد تمتهن الخطف وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية.

وأشار «اللواء 444 قتال» إلى تحرير 18 شخصا تعرضوا للخطف في وقت سابق من جنسيات أجنبية وُجدوا في زنزانات بعضها انفرادية، حيث تعرضوا للتعذيب وأصناف شتى من الانتهاكات الحسية والمعنوية، وطالبت هذه العصابة أهالي المخطوفين دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، وفق بيان عبر صفحة التشكيل المسلح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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«444 قتال» تقبض على 4 أشخاص
ونوه البيان إلى القبض على أربعة أشخاص من المطلوبين في هذه الأوكار، ومصادرة خزان وقود كان معدا للتهريب به 40 ألف لتر وقود، متعهدا بعدم ادخار جهد في القضاء عليهم واجتثاث وجودهم.

ومطلع هذا الشهر، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، القبض على عدة أشخاص وضبط ثلاث شاحنات محملة بـ100 ألف لتر من الوقود المهرب جنوب مدينة بني وليد. وقال اللواء «444 قتال»، إن «الحملات على رؤوس التهريب ستتوالى ولن تتوقف، حتى يُقطع دابرهم ويسلم الوطن وأهله».

من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
«444 قتال» يكشف نتائج اقتحام 4 أوكار لعصابات مسلحة
من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
من عمليات اقتحام أوكار عصابات مسلحة في بني وليد. (اللواء 444 قتال)
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