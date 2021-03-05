اللواء 444 قتال يقتحم 6 مواقع في بني وليد تابعة لعصابات التهريب

جانب من العملية العسكرية على مواقع تهريب البشر, 5 مارس 2021. (اللواء 144 قتال)

نفذت عناصر اللواء 444 قتال صباح اليوم، مهمة عسكرية محكمة، واقتحمت 6 مواقع تابعة لعصابات التهريب والخطف والاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية في بني وليد.

وتمكنت القوات خلال هذه الحملات من تحرير 70 رهينة، ونجحت في التصدي لمجرمي التهريب في مواقعهم.

كما تمكنت من إلقاء القبض على أبرز المتهمين في قضايا التهريب في البلاد، إضافة لمجرمين من جنسيات أخرى مارسوا على ضحاياهم جريمة الخطف والقتل والتعذيب.

جانب من العملية العسكرية على مواقع تهريب البشر, 5 مارس 2021. (اللواء 144 قتال)

جانب من العملية العسكرية على مواقع تهريب البشر, 5 مارس 2021. (اللواء 144 قتال)

جانب من العملية العسكرية على مواقع تهريب البشر, 5 مارس 2021. (اللواء 144 قتال)

جانب من العملية العسكرية على مواقع تهريب البشر, 5 مارس 2021. (اللواء 144 قتال)

جانب من العملية العسكرية على مواقع تهريب البشر, 5 مارس 2021. (اللواء 144 قتال)

جانب من العملية العسكرية على مواقع تهريب البشر, 5 مارس 2021. (اللواء 144 قتال)

جانب من العملية العسكرية على مواقع تهريب البشر, 5 مارس 2021. (اللواء 144 قتال)